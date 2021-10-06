Він залишив команду, яка не перемагала, – Фонсека різко відповів на критику Луческу

Паулу Фонсека вперше відповів на критику Мірчі Луческу в його сторону. Румун критикував роботу португальського тренера, коли той очолював донецький Шахтар.

"Важко змінити бачення футболу після 12 років роботи Луческу"

48-річний екстренер Шахтаря Паулу Фонсека відверто розповів, наскільки складно було очолити "гірників" після відходу Мірчі Луческу. Португальський фахівець у відповідь розкритикував роботу румунського фахівця.

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Фонсека зізнався, що прийшов у донецьку команду після 12 років роботи Луческу на тренерському містку Шахтаря: "В мене були інші ідеї, це була складна робота. Були футболісти, які працювали тільки з Луческу. Змінити бачення на футбол і гру після 12 років того, що вони робили, це було справді важко. Особливо на першому етапі".

"Поважав його та його роботу, а він мою – не до кінця"

Португальський наставник не називає ідеї свого попередника поганими, вони просто інші. Донести до гравців свою філософію гри Паулу було доволі складно. Фонсека похвалив "Містера", назвавши його хорошим тренером, який приносить результат команді. Це підтверджувала гра Шахтаря, а тепер вже й Динамо.

Київський клуб після 11-ти турів очолює турнірну таблицю УПЛ. Динамо випереджає найближчого суперника, яким є Шахтар, на три очки.

Вперше про це скажу, бо Луческу говорить про мене 5 років. І завжди не до кінця віддає належне моїй роботі. Я завжди поважав його і його роботу, а от він мою – не до кінця. Реальність така, що коли ми приїхали сюди, він два роки не вигравав чемпіонат. Я перейняв від Луческу таку команду, і важко було змінити її на ту, що три рази поспіль виграла чемпіонат. Я не взяв у Луческу команду, яка вигравала, я взяв команду, яка програла 2 чемпіонати,

– розповів Фонсека.

Багато людей після слів Луческу теж почали критикувати роботу Фонсеки. Нібито португалець використовує ідеї Мірчі. Таких критиків Паулу назвав людьми, які нічогісінько не розуміються у футболі. Фонсека зі своїм тренерським штабом з усіх сил намагався якнайшвидше змінити гру донеччан. Манери гри команди під керівництвом Луческу та Фонсеки кардинально відрізнялась.

"Я що, буду дякувати за команду, яка не вигравала?"

Вже колишній тренер італійської Роми зазначив, що вперше, що впало в очі, то це гравці, у яких не було мотивації. Колектив мав проблеми з дисципліною, були конфлікти між футболістами та наставника: "Те, що я грав у такий самий футбол, як і Луческу – так, це правда. Але це не була схема, яку винайшов Луческу, вона універсальна".

Я не подякував йому за команду, яку він залишив? Я не дзвоню тренерам, щоб подякувати за команди, в які приходжу. Так само не дякують і мені тренери, які приходять після мене. Я що, буду дякувати за команду, яка не вигравала? За команду, якій не вистачало дисципліни? Не розумію, за що,

– сказав Фонсека.