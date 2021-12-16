Луческу підтвердив перехід футболіста Динамо в Евертон

Головний тренер Динамо Мірча Луческу повідомив, що футболіст киян перейде Евертон. Він назвав цей перехід першим великим трансфером клубу після Ярмоленка.

"Перший великий трансфер Динамо після Ярмоленка"

Тренер киян наголосив на тому, що важливо давати гравцям перспективу.

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Він вирушив до Евертона. Це перший великий трансфер Динамо після Ярмоленка. Це молодий гравець, він є прикладом для інших.

Дуже важливо, окрім результатів, давати гравцям можливість мати перспективу,

– сказав Луческу.

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