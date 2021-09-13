Він просто сів і поїхав, – Петраков розповів про конфлікт з Маліновським
Джерело:Великий футбол
Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков розповів про ротацію в команді перед товариським матчем з Чехією (1:1).
Перед товариським матчем з Чехією Петраков відпустив в клуби деяких гравців Шахтаря і Динамо, але виїхав зі збірної і хавбек Аталанти Руслан Маліновський.
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"Ще Маліновський підійшов. Каже, я теж хочу поїхати. Ми йому сказали, що купили квиток на дев'яте число, ще гра з Чехією. Він каже: "Я не хочу залишатися, я хочу поїхати". Він це нічим не пояснив. Я попросив адміністратора купити йому квиток. Людина хоче їхати, нехай їде.
Ніякого конфлікту між нами немає, ми не лаялися. Ми спочатку поговорили з ним в Казахстані, я йому розповів про нову схему гри. Він каже, якби це сталося рік тому, коли я грав в Бельгії, то може я став би в позу, а зараз все в інтересах команди, а потім мої особисті. Я кажу, тримай руку, молодець.
На НСК "Олімпійський" я підійшов до нього перед грою з Францією. Кажу, ти готовий грати, якщо я випущу тебе на заміну. Він образився, каже: "Добре, я не грав у Казахстані, чому не граю тут?". Я кажу, ми ж з тобою домовлялися, інтереси команди в першу чергу. Він сказав, що образився. Я тоді кажу: "Я вибачаюся перед тобою. Це тебе влаштує?". Він каже: "Ні".
Ось і все, він поїхав. Я сказав, хочеш їхати, їдь. Це ж не клуб, де є контрактні зобов'язання, це національна збірна. Взяти Маліновському квиток назавжди? Навіщо, щоб я став ворогом нації? Я нічим не образив людину", – сказав Петраков.
Що відомо про конфлікт Маліновського і Петракова
- Руслан Маліновський не потрапив до основного складу збірної України у матчах відбору на ЧС-2022 проти Казахстану та Франції. В обох поєдинках Руслан виходив на заміну.
- Футболіст Аталанти покинув розташування збірної України перед товариським матчем проти Чехії. Руслан досі не коментував заяву Петракова.