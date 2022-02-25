Наставник "жирондинців" зізнався, що вчора, у день нападу Росії на Україну, Ігнатенко був сам не свій. Але команда висловила свою підтримку українському легіонерові.

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"Вчора Данило прийшов на тренування весь у сльозах. Я, передусім, теж є людиною і громадянином, тому дуже зворушений тим, що відбувається. Я розмовляв з Ігнатенком. Він дуже схвильований. Його родина там, в Україні. Я сказав йому, що підтримую його. Весь клуб також переживає за нього", – заявив Давід Гійон.

Варто зазначити, що 1 березня сім'я Ігнатенка мала приєднатися до Данила у Франції.

Українця орендовано Бордо з Шахтаря до кінця сезону. 27 лютого команда з однойменного міста проведе матч Ліги 1 проти Клермона.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.



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