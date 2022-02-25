Руслана Маліновська прокоментувала вторгнення Росії на територію України. Дружина Руслана зокрема розповіла про переживання свого чоловіка.

Варте уваги Маліновський оформив дубль у Лізі Європи та показав футболку на підтримку України: фото

"Він – справжній чоловік. Джан П'єро Гасперіні запитав його, чи він готовий грати проти Олімпіакоса, і Руслан виявився готовим, сильним. Хоча всередині він страждає більше за багатьох. Його сім'я мешкає під Києвом. Сподіваюся, команда розуміє, що він відчуває і допомагає йому", – сказала Руслана.

Вчора вони атакували військово-морську базу та всі аеропорти, я сказала батькам, щоб вони не виходили з дому. Люди тікають, але куди вони планують подітися? Є ж заклик не переміщатися,

– додала дружина Маліновського.

Рідні дружини футболіста збірної України мешкають в Одесі.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський став справжнім героєм своєї команди стикового матчу Ліги Європи за вихід в 1/8 фіналу.

Український футболіст відзначився на 67-й і 69-й хвилині матчу проти Олімпіакоса.

Після одного з голів Руслан підняв футболку, а на майці було написано "Ні війні в Україні".