Він найкращий у світі, – Хабіб влаштував з Роналду дуель поглядів: відео

6 жовтня 2021 , 20:26
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Джерело:

інстаграм Хабіба

Колишній боєць та чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов зустрівся з форвардом Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду. Вони влаштували дуель поглядів.

"Ти надихаєш мільйони людей по всьому світу": Хабіб про Роналду

Колишній російський боєць Хабіб Нурмагомедов відвідав розташування Манчестер Юнайтед, де зустрівся з гравцями клубу. 

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Разом з португальським нападником Кріштіану Роналду колишній чемпіон UFC влаштували дуель поглядів. Відповідне відео Хабіб розмістив у своєму інстаграмі. 

Він найкращий у світі, продовжуй свою справу, чемпіоне, ти надихаєш мільйони людей по всьому світу,
– написав боєць про Роналду у своєму дописі. 

  • Хабіб Нурмагомедов – абсолютний рекордсмен UFC.
  • У 2021 закінчив бійцівську кар'єру. В останньому поєдинку він переміг американця Джастіна Гейджі.
  • Нещодавно нападник Кріштіану Роналду змінив клуб. Футболіст перейшов з Ювентуса у Манчестер Юнайтед. 