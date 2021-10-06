Він найкращий у світі, – Хабіб влаштував з Роналду дуель поглядів: відео

Колишній боєць та чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов зустрівся з форвардом Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду. Вони влаштували дуель поглядів.

"Ти надихаєш мільйони людей по всьому світу": Хабіб про Роналду

Колишній російський боєць Хабіб Нурмагомедов відвідав розташування Манчестер Юнайтед, де зустрівся з гравцями клубу.

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Разом з португальським нападником Кріштіану Роналду колишній чемпіон UFC влаштували дуель поглядів. Відповідне відео Хабіб розмістив у своєму інстаграмі.

Він найкращий у світі, продовжуй свою справу, чемпіоне, ти надихаєш мільйони людей по всьому світу,

– написав боєць про Роналду у своєму дописі.