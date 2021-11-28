Він може отримати бій за титул, як Пулєв, – промоутер Усика оцінив перспективи Вихриста

Промоутер Олександр Красюк прокоментував сайту 24 каналу перспективи українського боксера Віктора Вихриста. Важковаговик виграв усі 8 поєдинків на професійному ринзі.

Красюк: Від Вихриста буде залежати чи стане він зіркою, чи ні

На думку Красюка, Вихрист може отримати шанс битися за титул чемпіона світу, як Кубрат Пулєв чи Луїс Ортіс.

До теми Красюк назвав причини зриву бою Берінчика з Кемпбеллом

Складно сказати, адже це важка вага. Що йому чекати та на кого орієнтуватися. Тобто він може отримати свій шанс битися за титул так само як Кубрат Пулєв, Ділліан Уайт, Луїс Ортіс. Він може стати боксером такого плану,

– сказав Красюк.

Промоутер додав, що тільки від Вихриста буде залежати, чи стане він зіркою.

"Від нього буде залежати чи стане він зіркою, чи ні. Я думаю, що його промоутер зможе дати йому такий шанс. Франческо П'янета теж не був, м'яко кажучи, видатним боксером, але бився з Володимиром Кличком", – резюмував промоутер Олександра Усика.

Кар'єра Вихриста у професіоналах