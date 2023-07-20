Прокинулась совість: норвезька тенісистка перепросила з гру з росіянкою на Вімблдоні

Норвезька тенісистка Ульрікке Ейкері визнала свою помилку через виступи з росіянкою. Норвежка обрала собі у пару на Вімблдон-2023 представницю країни-агресора Олександру Панову.

За що карма наздогнала норвежку вже у другому колі Вімблдону-2023. Вже у другому колі змагать Ульрікке Ейкері та Олександра Панова вилетіли з лондонського турніру. Норвезько-російська пара програла дуету Оксани Калашнікової та Ірини Шиманович – 0:6, 4:6.

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Ейкері: Оглядаючись назад, я дуже жалкую, що не подумала про це раніше

Після чого норвезька тенісистка попросила вибачення з те, що не відмовилась грати у парі з представницею країни, яка 24 лютого 2022 року почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Ейкері висловила свою підтримку Україні та публічно засудила війну, яку розв'язала Росія.

Мені дуже шкода. Оглядаючись назад, я дуже жалкую, що не подумала про це раніше. На жаль, я не думала. Враховуючи ситуацію у світі, я дуже шкодую про своє рішення. Я повністю підтримую Україну, рішуче виступаю проти вторгнення та співчуваю українцям, які страждають,

– сказала Ейкері.

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