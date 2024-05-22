Вімблдон кличе: хто з українок зіграє на найстарішому тенісному турнірі

Офіційний сайт Вімблдону опублікував список тенісисток, які потрапили в офіційну заявку на змагання. Серед них і 6 українських спортсменок.

У понеділок, 1 травня, в Лондоні розпочнеться Вімблдонський турнір. Він триватиме до 14 липня.

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Офіційна заявка України на Вімблдон-2024

Перша ракетка світу, Іга Свьонтек, очолила список, а останньою за рейтингом стала №103 Юлія Німаєр.

З українок в основі за рейтингом зіграють Еліна Світоліна (№17), Марта Костюк (№20), Даяна Ястремська (№32), Леся Цуренко (№46) і Ангеліна Калініна (№60). Також Катерина Байндл (№92) скористалася спеціальним рейтингом і потрапила в заявку.

Зокрема "заморожений" рейтинг використали ще кілька інших спортсменок.

У кваліфікації Вімблдона-2024 візьмуть участь Юлія Стародубцева, Катаріна Завацька та Анастасія Соболєва. Для Стародубцевої та Соболєвої це перший виступ у своїй кар'єрі на кортах Вімблдона, тоді як Снігур і Завацька намагатимуться вперше пробитися до основної сітки.

Що таке Вімблдонський турнір Це найстаріші двотижневі змагання з тенісу який відбувається щорічно в кінці червня — на початку липня на кортах Всеанглійського клубу Це найстаріші двотижневі змагання з тенісу який відбувається щорічно в кінці червня — на початку липня на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні. У турнірі водночас розігруються звання чемпіонів у індивідуальному й парному розрядах серед чоловіків і жінок та міксті, а також проводяться змагання серед юніорів (окрім мікстів). Також додатково проходять турніри у старших вікових категоріях: парні чоловічі для гравців від 35 та від 45 років і парні жіночі від 35 та від 45 років.

Найкращими результатами українок на Вімблдоні є вихід до третього й четвертого раундів відповідно. Леся Цуренко у 2023 році вперше дісталася на цьому турнірі четвертого кола.

Нагадаємо, що на Вімблдон-2023 Еліна Світоліна зуміла дійти до півфіналу турніру, повторивши свій найкращий результат на Grand Slam.