Суперниця засипала компліментами Світоліну перед грою Вімблдона, назвавши її супержінкою

Вже 13 липня чешка Маркета Вондроушова зіграє проти нашої Еліни Світоліної у півфіналі Вімблдону-2023. Напередодні поєдинку чеська тенісистка не приховувала свого захвату від українки та її гри.

І справді, повернення української тенісистки на корт є фантастичним. Еліна Світоліна лише за три місяці змогла повернути собі звання першої ракетки України, хоча на початку була поза межами топ-1000. Тепер же українка зіграє у півфіналі найстарішого тенісного турніру Вімблдону-2023.

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Вондроушова: Вона просто приголомшливо грає в теніс

Суперницею українки буде чешка Маркета Вондроушова, яка не стала приховувати свого захвату у передматчевому коментарі щодо Світоліної та її гри у Турі після повернення.

Чеська тенісистка приємно вражена, як Еліні вдається так грати та поєднувати високий рівень гри із материнством.

Це неймовірно, що вона зробила. Вона отримала wild card і зараз у півфіналі. Це неймовірно. Я відчуваю, що минуло так мало часу після того, як вона народила дитину. Вона робить дивовижні речі. Так, вона боєць і грає так добре. Я думаю, що ми бачимо, що також можемо впоратися з дитиною. Це приголомшливо. Для мене неймовірно, те що вона робить. Вона просто приголомшливо грає в теніс. Я думаю, вона супержінка,

– сказала Вондроушова.

Нагадаємо, що 15 жовтня Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс вперше стали батьками. У тенісної при народилась донечка, яку назвали Скай.

Відзначимо, що у чвертьфіналі Вондроушова обіграла американку Джессіку Пегулу – 4:6, 6:2: 4:6. Натомість Світоліна несподівано вибила з Вімблдону-2023 першу ракетку світу з Польщі Ігу Швьонтек, яка побажала українці перемоги на цьому лондонському турнірі.

Півфінал Світоліна – Вондроушова розпочнеться 13 липня о 15:30. В іншому матчі 1/2 фіналу Вімблдоону-2023 зіграють Онс Жабер (Туніс) – Аріна Сабалєнко (Білорусь).