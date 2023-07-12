Ми тут, щоб допомогти українцям виграти цю війну, – Світоліна про важливість спортивного фронту

Еліна Світоліна не перестає дивувати своєю грою після повернення у Тур. 11 липня українська тенісистка вибила з Вімблдону-2023 першу ракетку світу Ігу Швьонтек.

Трьох сетів знадобилось Еліні, аби вийти у півфіналі лондонського турніру. Світоліна вже сильно наробила шуму у Турі у першій три місяці після народження донечки Скай. Теперішній результат Еліни не був би таким яскравим без підтримки.

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Світоліна: Щаслива, що спромоглася принести трохи щастя мешканцям України

Протягом усього Вімблдону-2023 відчувається підтримка Світоліної, як на трибунах, так і далеко за його межами. Це відзначила й Еліна на пресконференції після перемоги в 1/4 фіналу над Ігою Швьонтек.

Тенісистка відзначила, що підтримка українців багато для неї означає. Спортсменка знає, що багато земляків стежать за її виступами в Україні. Елін отримує цілу гору повідомлень від українців після матчів.

Цікаво, що за чвертьфіналом Еліни на Вімблдоні стежили чимало українських спортсменів, соцмережі яких були переповнені вітаннями з перемогою для Світоліної. Наприклад, Олександра Зінченко уболівав за тенісистку на відстані. Натомість його дружина спостерігала за матчем із трибун.

Світоліна зізналась, що відчуває радість, коли бачить, що її виступи приносять трішки позитивних емоцій українцям, які продовжують жити в умовах війни. Також тенісистка відзначила важливість спортивного фронту, який допомагає ЗСУ наблизити перемогу України у війні над Росією.

Я щаслива, що можу принести трохи щастя до їхнього життя. В інтернеті також багато відеороликів, де діти дивляться матчі на своїх телефонах. Це дійсно змушує моє серце танути, дивлячись на це. Просто щаслива, що спромоглася принести трохи щастя мешканцям України. Просто неймовірно, що військові роблять для нашої країни. Я не можу віддячити їм за хоробрість, за те, через що вони проходять. Щоб боротися за свою країну, потрібно справді багато. Так, просто дуже, дуже вдячна, що вони роблять для України. Всі українці – ми тут, щоб допомогти їм виграти цю війну,

– заявила Світоліна.

Відзначимо, що Світоліна встигає не лише набирати форму у Турі, а й допомагати Україні. Еліна неодноразово перераховувала зароблені призові на армію та потреби рідної країни.

У півфіналі Вімблдону-2023 Світоліна зіграє проти чешки Маркети Вондроушової. Їх зустріч з вихід у фінал турніру відбудеться 13 липня. Орієнтовний початок матчу о 15:00 (за Києвом).