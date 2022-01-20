Вимагає втричі більше: у збірній Польщі пояснили зрив переговорів із Шевченком

Український фахівець Андрій Шевченко готовий розглянути пропозицію Польського футбольного союзу (ПФС) щодо роботи на чолі національної збірної цієї країни, але спочатку йому мають запропонувати контракт у 3 мільйони євро на рік.

Український спеціаліст був основним кандидатом, але польська федерація футболу не змогла задовольнити фінансові апетити Андрія Миколайовича.

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За інформацією видання, Шевченко готовий був сісти за стіл переговорів із федерацією, якщо йому запропонують зарплату 3 мільйони євро на рік. Оскільки ця сума втричі більша за зарплату екс-тренера Польщі Паулу Соуза (850 тисяч євро), чиновники федерації відмовилися від такого варіанту.

На запитання, чи погодиться Шевченко працювати за 1 мільйон євро, відповідь була такою ж категоричною – ні. Примітно, що зарплата українського тренера в Дженоа становила 1,8 мільйона євро на рік.

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