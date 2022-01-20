Вимагає втричі більше: у збірній Польщі пояснили зрив переговорів із Шевченком
Джерело:Sport.pl
Український фахівець Андрій Шевченко готовий розглянути пропозицію Польського футбольного союзу (ПФС) щодо роботи на чолі національної збірної цієї країни, але спочатку йому мають запропонувати контракт у 3 мільйони євро на рік.
Український спеціаліст був основним кандидатом, але польська федерація футболу не змогла задовольнити фінансові апетити Андрія Миколайовича.
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За інформацією видання, Шевченко готовий був сісти за стіл переговорів із федерацією, якщо йому запропонують зарплату 3 мільйони євро на рік. Оскільки ця сума втричі більша за зарплату екс-тренера Польщі Паулу Соуза (850 тисяч євро), чиновники федерації відмовилися від такого варіанту.
На запитання, чи погодиться Шевченко працювати за 1 мільйон євро, відповідь була такою ж категоричною – ні. Примітно, що зарплата українського тренера в Дженоа становила 1,8 мільйона євро на рік.
Шевченко не очолить збірну Польщі
- Як результат усієї цієї історії – Андрій Шевченко більше не розглядається кандидатом на посаду головного тренера збірної Польщі через фінансові розбіжності.
- Шевченка звільнили з Дженоа після двох місяців роботи. Із "грифонами" тренер здобув лише одну перемогу.
- Збірна Польщі не пробилася безпосередньо на ЧС-2022. У стикових матчах плей-офф їй доведеться зіграти з Росією, а у разі успіху ще й із переможцем пари Швеція/Чехія.