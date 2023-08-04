Переможець Ліги Європи націлився на Луніна: Реал назвав свої умови для успішного трансферу

Андрій Лунін до закінчення трансферного вікна може перейти у новий клуб. В українця з'явився досить цікавий варіант для продовження кар'єри.

Іспанський Вільярреал зробив Реалу пропозицію щодо повноцінного трансферу воротаря збірної України. Переможець Ліги Європи-2020/2021 запропонував мадридському клубу 3 мільйони євро.

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Мізерна різниця, яка не задовольнила "вершкових"

Повідомляється, що Реал відмовився від першої пропозиції та наполягає щонайменше на 5 мільйонах євро. Флорентіно Перес заявив, що не буде розглядати пропозицію нижче названої суми та не змінить своєї позиції.

Між клубами тривають перемовини, сторони сподіваються досягти угоди в найближчі декілька днів, адже різниця у сумі трансферу виглядає не критично.

. Основним голкіпером "жовтої субмарини" у минулому сезоні був зірковий Пепе Рейна, якому в кінці серпня виповниться 41 рік. У міжсезонні Вільярреал награвав у складі молодого данського голкіпера Філіпа Йоргенсена, який не вразив тренерський штаб надійністю.

У Реалі готові до відходу Луніна та визначилися з його можливою заміною. Фаворитом на місце дублера Куртуа є Давид Сорія з Хетафе, сума трансферу може скласти близько 10 млн. євро.

Андрій Лунін у Реалі

За час перебування у мадридському клубі Андрій Лунін провів 17 офіційних матчів за "вершкових", у яких пропустив 19 голів. Попри малу кількість ігрового часу, українець здобув із клубом 6 трофеїв. Він є чемпіоном Іспанії, володарем Кубка та Суперкубка Іспанії, переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубка УЄФА та клубним чемпіоном світу. Контракт із Реалом закінчується 30 червня 2024 року.