Вільярреал – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи

Англійський Манчестер Юнайтед та іспанський Вільярреал грають у фіналі Ліги Європи в середу, 26 травня. Онлайн-трансляція на сайті Спорт 24.

Початок фіналу Ліги Європи запланований на 22:00 за київським часом.

Для обох команд виграш цього трофею буде хорошим підсумком сезону. Адже Вільярреал вперше грає у фіналі єврокубкового турніру. А головний тренер "манкуніанців" Уле Гуннар Сульшер має можливість виграти перший трофею з командою. У наставника Вільярреалу Унаї Емері одразу три перемоги в лізі Європи. Але це було, коли він очолював Севілью. З Арсеналом він теж доходив до фіналу, але там поступився Челсі.

​Варте уваги FAVBET:‌ ‌у‌ ‌фіналі‌ ‌Ліги‌ ‌Європи‌ ‌будуть‌ ‌післяматчеві‌ ‌пенальті‌ ‌та‌ ‌вибіжить‌ ‌фанат

Варто нагадати, що перемога в Лізі Європи гарантує місце в групі Ліги чемпіонів наступного сезону. При цьому що під час жеребкування команда буде в першому кошику. Манчестер Юнайтед здобув право виступити в ЛЧ в наступному сезоні завдяки другому місцю в АПЛ. Натомість Вільярреал фінішував лише сьомим в Іспанії. Тож "жовтій субмарині" дуже потрібна перемога.

У випадку перемоги МЮ у фіналі Ліги Європи, місце в групі Ліги чемпіонів отримає Монако.