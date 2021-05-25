Вільярреал – Манчестер Юнайтед: де дивитися фінал Ліги Європи

У середу, 26 травня, Вільярреал та Манчестер Юнайтед визначать переможця Ліги Європи сезону 2020/21. В Україні цю зустріч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Поєдинок Вільярреал – Манчестер Юнайтед відбудеться у Гданську. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

До слова Хто візьме трофей Ліги Європи – Вільярреал чи Манчестер Юнайтед: прогноз на фінал

Вільярреал – Манчестер Юнайтед: де дивитися

По телебаченню матч півфіналу Ліги Європи покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:55.

Онлайн-трансляцію матчу Вільярреал – Манчестер Юнайтед можна переглянути на платформі Oll.tv. Але доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

На сайті каналу "Футбол" можна оформити разову підписку на 24 години за 62 гривні. Доступ до трансляцій матчу на один місяць обійдеться від 109 гривень на місяць (в залежності від наповненості пакета).

Також поєдинок Вільярреал – Манчестер Юнайтед можна дивитися онлайн і на сервісі Megogo. Для цього потрібно мати підписку "Максимальна", вартість якої складає 197 гривень на місяць.