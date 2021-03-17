Чи є в Динамо шанс на реванш у протистоянні з Вільярреалом: анонс матчу

Київське Динамо у четвер, 18 березня, зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. В Іспанії вони протистоятимуть Вільярреалу. Все, що варто знати про цей матч – в анонсі від Спорт 24.

Вільярреал – Динамо: головне

Що: матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи

Де: Вільяреал, "Естадіо де ла Кераміка"

Коли: четвер, 18 березня, 22:00

Трансляція: канал "Футбол 2", Oll.tv, Volia Football, Megogo та Sweet.tv, текстова трансляція на Спорт 24

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Складне завдання

Перед Динамо стоїть непросте завдання – відігратися після домашньої поразки 0:2 в першому матчі. До цього кияни тричі програвали з таким рахунком у першому матчі та вилітали у підсумку з турніру.

Але на четвертий раз є можливість зламати негативну тенденцію. Правда шанси на це доволі мізерні. У букмекерській компанії Favbet на перемогу Динамо у цьому матчі виставили коефіцієнт 6,5. А на те, що киянам вдасться вийти у чвертьфінал Ліги Європи – аж 25. Для прикладу, шанси Вільярреалу вийти в наступний раунд турніру – 1,01, а перемога в домашньому матчі – 1,57.

Таким чином, у матчі-відповіді підопічним Мірчі Луческу необхідно вигравати з різницею як мінімум у два м'ячі. При цьому в разі перемоги Динамо з рахунком 2:0 буде призначено додатковий час.

Кадрові проблеми

Обидві команди підходять до цього матчу майже в оптимальних складах. Єдина проблема у Вільярреалу – ушкодження центрального захисника Пау Торреса. Саме він забив перший гол у матчі в Києві.

Решта відсутніх – ті ж, які не зіграли й у першому матчі. У Динамо найбільша втрата – Вербіч. Він досі відновлюється. Загалом же до Іспанії відправилося 23 гравців.

Очікування

Проблема Динамо у матчі з Вільярреалом – створення та реалізація моментів. У матчі в Києві "динамівці" не завдали жодного удару у площину воріт. І єдиний небезпечний момент було створено на початку матчу, коли Циганков з близької відстані відправив м'яч вище воріт.

За тиждень у Динамо нічого не змінилося. Єдиний позитив – команда перемогла Зорю в чемпіонаті України та і надалі залишилася на першому місці. Правда тут ще питання – чи емоційний фон від цієї перемоги зможе переважити фізичну втому. Адже витратити енергії довелося чимало.

Тож нас може очікувати доволі цікавий матч. шансів мало, але боротися треба.