Барселона знищила чергового суперника в Іспанії та надовго втратила основного воротаря
Каталонська команда продовжує йти без втрат в Ла Лізі. Черговою жертвою команди Гансі Фліка став Вільярреал, який претендує на єврокубки.
Вільярреал – Барселона 1:5
Голи: Перес, 38 – Левандовський, 20, 35, Торре, 58, Рафінья, 74, 83.
В чемпіонаті Іспанії проходять матчі 6 туру Ла Ліги. Матч чинного лідера таблиці Барселони був винесений на вечір неділі. Команда Фліка навідалась в гості до Вільярреалу, повідомляє 24 Канал.
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Розгром із гірким присмаком
"Жовта Субмарина" досі не програвала цього сезону, але у бою проти Барселони підопічні Марселіно не змогли нічого вдіяти. Попри пропущений гол у першому таймі "блаугранас" знищили суперника.
Каталонці відправили у ворота Вільярреала п'ять м'ячів. По дублю на свій рахунок записали Левандовський та Рафінья, ще гол оформив Торре. Ба більше, Роберт міг робити і хет-трик, проте в середині другого тайму не реалізував пенальті.
Відеоогляд матчу Вільярреал – Барселона:
До слова, поляк та бразилець вийшли у лідери бомбардирських перегонів Ла Ліги, випередивши Кіліана Мбаппе. Втім не обійшлось і без ложки дьогтю для Барселони, адже серйозної травми зазнав основний ворота Марк-Андре тер Штеген.
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Німця винесли на ношах, є підозра на розрив хрестоподібних зв'язок. Воротар ризикує пропустити до семи місяців, тобто весь залишок сезону. Тим не менш Барселона здобула шосту перемогу поспіль в Ла Лізі та йде у чотирьох балах попереду Реала.