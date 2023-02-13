Барселона переграла Вільярреал та зміцнила перевагу у Ла Лізі над Реалом: відеоогляд

Барселона та Вільярреал 12 лютого зіграли у центральному матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги. Гості з Каталонії мінімально обіграли господарів.

Вільярреал – Барселона 0:1

Гол: Педрі, 18

Вже на старті поєдинку Левандовський змарнував вихід віч-на-віч з голкіпером Вільярреала. Досвідчений Рейна не дав поляку відкрити рахунок вже на 3-й хвилині матчу, пише 24 канал.

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Все ж таки Барселона забила у першій 20 хвилин. Все почалось із того, що Рейна вибив у центр поля, де м'яч загубив його одноклубник. Де Йонг віддав на Рафінью, той класно один дотиком перевів м'яч на Левандовського. Роберту знадобився один дотик до круглого, аби вивести Педрі сам на сам з 40-річним голкіпером "жовтої субмарини", якого так легко переграв молодий "вундеркінд" каталонців. Барселона повела у рахунку 0:1.

Через декілька хвилин де Йонг черпачком закинув на Левандовського. Роберт обробив передачу та другим дотиком пробив прямо по центру воріт Рейни, який парирував удар.

Перший гострий момент господарі створили вже у компенсований до першого тайму час. Ногалес вийшов віч-на-віч з голкіпером, але пробив повз ворота з вбивчої позиції.

Після 55-ї хвилини на полі активізувались футболісти Вільярреала. Араухо в останній момент зняв м'яч із ноги Піно, якому класний пас вирізав Парехо.

Через декілька хвилин Левандовський вивів Рафнью на ворота суперника, той пробивав у дальній нижній кут, але м'яч пролетів у лічених сантиметрах від стійки.

Ще через три хвилини Барселона класно запресингувала Вільярреал біля їх штрафного майданчика. Що привело до перехоплення м'яча. Той опинився у Педрі, але восьмий номер каталонців пробив поруч з воротами.

На 90-й хвилині м'яч таки побував у володіннях тер Штегена, але Чуквуезе забив із офсайда. Тому взяття воріт не була зараховане.

Барселона мінімально обіграла Вільярреал та продовжує лідерство у сезоні ЛА Ліги.

Підопічні Хаві набрали вже 56 очок та випереджають Реал, який йде другим, на 11 балів.

Вільярреал посідає 8-му позицію, маючи після 21 туру 31 пункт.

Вільярреал – Барселона: відеоогляд матчу