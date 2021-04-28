Хто переможе в 1/2 фіналу Ліги Європи – Вільярреал чи Арсенал: прогноз

Вільярреал 29 квітня вдома прийматиме лондонський Арсенал у півфіналі Ліги Європи. Букмекери дали прогноз на це протистояння двох непоступливих команд.

Вільярреал – Арсенал: перед матчем

Перша зустрічі Арсенала у чвертьфіналі видалась дуже складно. Славії вдалось зіграти внічию 1:1 у Лондоні. Такого результату точно ніхто не очікував. Однак вже у матчі-відповіді лондонський клуб розгромив чеську команду з рахунком 0:4.

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Вільярреалу теж не так легко далась путівка у півфінал. Свій перший поєдинок проти загребського Динамо іспанці завершили мінімальною перемогою 0:1. А вже вдома здобули звитягу, але рахунок зустрічі теж не був переконливим – 2:1.

Арсенал та Вільярреал провели на футбольному полі 4 матчі, у яких двічі перемогу святкували англійці. Клуб із Іспанії ще не знає смаку звитяг в історії їх протистоянь. Ще дві зустрічі завершувались нічиєю.

Востаннє клуби зустрічались на одному полі у далекому 2009 році, коли Арсенал вщент знищив Вільярреал на своєму стадіоні 3:0 в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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Перший поєдинок між Вільярреалом та Арсеналом відбудеться у четвер, 29 квітня. Початок матчу о 22:00.

Букмекери вагаються, кому віддати перевагу у першому півфінальному матчі. На звитягу Вільярреала можна поставити ставку з коефіцієнтом 2,61. Перемога Арсенала – 3. Нічия у цій зустрічі оцінена у 3,40.

Ймовірно, що поєдинок завершиться мінімальною перемогою іспанців (1:0) – 8,20. На такий же рахунок, але вже на користь гостей – 9. Швидше за все клуб із Ла Ліги святкуватиме виступ з різницею в один гол – 4,20.

Перший гол у матчі буде забитий ногою. Вболівальникам слід чекати результативних пострілів від обох команд. Однак першими нулі на табло розмочать господарі 1,95. Спеціалісти вважають, що команди дограють матч у повних складах. Не варто чекати на вилучення.

Хто заб'є у поєдинку? Жерар Морено та Александер Ляказетт мають найкращі шанси записати свої прізвища на табло – 2,40 та 2,70 відповідно.

Також не слід списувати з авторів голів Пако Алькасера та П'єр-Емерік Обамеянга. На обох однаковий коефіцієнт 3.