Вслід за Наомі Осакою

Серена Вільямс у двох сетах змогла вийти переможницею із протистояння проти представниці Румунії Іріни Бегу. Тенісистки провели на корті 1 годину 44 хвилини. Однак матч розпочався не так радісно для американки.

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Серена впевнено повела у партії 5:2, але далі у грі Вільямс щось ніби зламалось. Вона не лише підпустила впритул суперницю та дала перехопити ініціативу, а й дозволила Бегу вийти вперед у сеті – 5:6. Румунка була за крок від того, щоб з камбеком взяти першу партію. Лише в останній момент американська тенісистка зібралась та перевела сет у тай-брейк. На тенісному корті були гойдалки. Обидві тенісистки по черзі брали очки та все ніяк не могли вирішити, хто виграє на тай-брейку. 14 очок від обох тенісисток побачили фанати. У підсумку – 8:6 перший сет був за Вільямс.

Друга партія була впевненішою у виконанні молодшої Вільямс – 6:2. Серена з труднощами пройшла перше коло Ролан Гаррос. Схоже, тенісистка залишилась незадоволена своєю грою. Після гри Серена не захотіла давати післяматчеве інтерв'ю, не давши журналісту навіть поставити запитання.

Уже пізно... Я йду,

– сказала Вільямс і покинула корт.

Можливо, такий жест став бойкотом від американки. Нагадаємо, що друга ракета світу Наомі Осака відмовилась спілкуватись з журналістами на Ролан Гаррос та була оштрафована. Після першого переможного матчу у Парижі японка несподівано вирішила знятись з престижного турніру. Тенісистка не витримала тиску у цій складній ситуації.