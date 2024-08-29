"Сміття в голові": легендарний футболіст дав пораду Мудрику й оцінив перспективи українця

Михайло Мудрик розпочав уже третій сезон у складі лондонського Челсі. Українському вінгеру поки не вдається стабільно демонструвати високий рівень, за що він отримує чимало критики від експертів та вболівальників.

В останньому матчі "синіх" в АПЛ проти Вулвергемпотона він вийшов в основному складі, проте був замінений вже в перерві. Енцо Мареска після поєдинку заявив, що був незадоволений грою Михайла на м'ячі.

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Галлас про виступи Мудрика

Своєю думкою щодо українського футболіста поділився дворазовий чемпіон АПЛ у складі Челсі Вільям Галлас. За словами колишнього футболіста, Мудрик має провести роботу над собою й це може вивести його на новий рівень, якого всі очікують, пише 24 Канал із посиланням на фанатський сайт Челсі.

"Він не виглядає щасливим зараз. Йому потрібно постаратися викинути з голови все сміття, коли він йде на тренування та на матчі. Я б сказав про нього тільки одне: він дуже вибуховий і небезпечний, просто йому потрібно тренувати свої рухи. Його останній пас потребує доопрацювання та прийняття рішення загалом.

Він може поліпшити це, але йому просто потрібно старанно працювати. Усі були розчаровані його минулим сезоном. Я думав, що він стане набагато кращим, але він не став, але я ще не втратив надію", – сказав француз.

Довідка. В сезоні-2024/2025 Михайло Мудрик провів два матчі у складі "синіх", результативними діями поки не відзначався.

Зазначимо, що в наступному поєдинку Челсі зустрічатиметься з Серветтом у Лізі конференцій. Гра відбудеться 29 серпня та розпочнеться о 21:30.