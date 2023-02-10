Може пропустити матч, аби врятувати життя незнайомцю: лідер Лейпцига став донором

Футболісти не лише відзначаються своїми пожертвами заради благодійних цілей, а й фізичними. Віцекапітан німецького клубу РБ Лейпциг Віллі Орбан врятує життя незнайомій людині.

11 лютого Лейпциг зіграє у центральному матчі туру Бундесліги проти Уніона. У цьому поєдинку тренерський штаб "червоних биків", ймовірно, не зможе розраховувати на 30-річного захисника Віллі Орбана.

Варто прочитати "Це була моя найбільша помилка": капітан Динамо міг возз'єднатись з Ребровим та Ярмоленком

Орбан: Жодних сумнівів у мене не було

Все через те, що футболіст не лише відзначається на футбольному полі, а й поза його межами. Орбан із 2017 року є у списках потенційних донорів. 8 лютого захисник Лейпцига став донором стовбурових клітин для незнайомої йому людині, яка хвора на рак крові.

Орбан зізнався, що ні на секунду не сумнівався у правильності свого вибору, адже такий крок допоможе врятувати життя якійсь людині.

Це можливість урятувати життя людини, не докладаючи надмірних зусиль. Звичайно, спершу я здивувався, що можу стати донором, але жодних сумнівів у мене не було. Тут не може бути двох думок. Сподіваюся, що зможу допомогти врятувати життя цієї людини і посприяти її вилікуванню,

– сказав Орбан.

Через донорство Віллі перестав тренуватись із командою та підтримував форму за індивідуальною програмою. 9 лютого футболіст виклав світлину з лікарні на своєму акаунті в інстаграмі. У публікації захисник "червоних биків" закликав усіх ставати донорами, аби рятувати людські життя.

Через цю благородну справу Орбан може пропустити найближчий матч Лейпцига проти Уніона, який відбудеться 11 лютого.

Так, можливо, я не зіграю з Уніоном, але зараз це відходить на другий план. Хотів би, щоб якомога більше людей зареєструвалися в цій базі. Це насправді дуже просто. Мій приклад підтверджує, що у цьому є сенсі,

– додав футболіст Лейпцига.

Початок центрального матчу 20-го туру німецької Бундесліги Лейпциг – Уніон 11 лютого о 19:30 (за Києвом).

Відзначимо, що Лейпциг та Уніон конкурують за медалі Бундесліги. Після 19 турів Уніон випереджає "червоних биків" на 3 бали. Відставання до лідера сезону Баварії складає лише 4 очки. Між Лейпцигом, який йде четвертим, та Уніоном, який посідає другу позицію, розташувалась дортмундська Боруссія.

Що відомо про футболіста-донора Віллі Орбана