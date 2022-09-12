Красиве закінчення сезону

Українське представництво з бігу на 400 метрів із бар'єрами було подвійним. Участь у цій дисципліні легкої атлетики взяла Анна Рижикова та Вікторія Ткачук, пише 24 канал.

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Однак лише одній із них вдалось забігти на п'єдестал. Ткачук із результатом 54,97 стала другою. Вікторія поступилась лише переможниці забігу з Ямайки Рашелл Клейтон. Суперниця українки продемонструвала час 53,89 та встановила рекорд цих змагань.

Інша ямайська бігунка Женів Расселл посіла третє місце.

Призерки забігу (у секундах)

1. Рашелл Клейтон (Ямайка) – 53,89

2. Вікторія Ткачук (Україна) – 54,97

3. Женів Расселл (Ямайка) – 55,04

Інша українка Рижикова фінішувала шостою серед восьми учасниць забігу. Анна показала результат 55,76.