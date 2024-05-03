Перша гра у новому статусі для "левів" Маркевича: онлайн-трансляція матчу Вікторія – Карпати

У п'ятницю, 3 травня, матч у Сумах між Вікторією та Карпатами відкриє програму 7-го туру другого етапу сезону-2023/2024 у Першій лізі України. Поєдинок можна буде переглянути безпосередньо на сайті 24 Каналу.

Свисток головного арбітра Дмитра Осауленка пролунає о 12:30 на стадіоні "Ювілейний" у місті Суми. На футбольному полі зійдуться 7-м т 1-ша команди турнірної таблиці чемпіонської групи, пише 24 Канал.

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Після перемоги Карпат у Львові

Львів'яни проведуть свій перший матч у новому статусі. У минулому турі "леви" достроково гарантували собі підвищення у класі після виїзної перемоги над Полтавою 0:1. Команда Мирона Маркевича вже точно не опуститься нижче 2-го місця таблиці. Перед грою із Вікторією у "зелено-білих" 60 набраних балів. А це на 5 очок більше, аніж у другого Інгульця.

Вікторія із 34 пунктами посідає лише 7-ме місце.

Попри виконане завдання у Карпат ще є стимул до перемог у фінальних поєдинках, зокрема із Вікторією. Команда Мирона Богдановича хоче здобути перемогу у сезоні Першої ліги та з трофеєм підійнятись в УПЛ.

У минулій очній зустрічі Карпати вдома мінімально обіграли Вікторію 1:0. Єдиний та переможний гол у матчі забив Ян Костенко.

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3 травня також відбудуться ще 3 матчі у Першій лізі. У чемпіонській групі Агробізнес прийме Лівий берег (13:00). Ще два поєдинки відбудуться у групі "Вибування": Металург Запоріжжя – Металіст (12:00) та Кремінь – Поділля (13:30).