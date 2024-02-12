У 23-му матчі поспіль ворота "орлів" захищав Анатолій Трубін. Поєдинок закінчився бойовою нічиєю з рахунком 2:2, повідомляє 24 Канал.

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Складний матч для команд через жахливі погодні умови

Господарі поля першими відзначилися в поєдинку – на 31-й хвилині пенальті реалізував Тьяго Сілва. Бенфіка зусиллями Рафи Сілви зуміла відновити паритет до перерви.

Віторія Гімарайнш у другому таймі знову вийшла вперед на 60-й хвилині – забив бразильський форвард Андре Сілва, проте майже одразу господарі залишилися в меншості – пряму червону картку отримав хорват Тоні Боревкович. "Орли" змогли врятуватися від поразки лише на останній хвилині регламентованого часу завдяки голу Артура Кабрала.

Окремо варто відзначити жахливий стан газону, на якому грали команди, він був дуже мокрий через дощ і м'яч іноді просто застрягав у ньому.

Анатолій Трубін провів весь матч та здійснив 4 сейви. Окрім цього він зробив 30 дотиків до м'яча, віддав 12 з 18 точних передач та двічі виніс м'яч. За свою гру українець від WhoScored отримав оцінку 6.9.

Дивіться відеоогляд матчу Віторія – Бенфіка

Після цього матчу Бенфіка залишилася на першому місці в турнірній таблиці чемпіонату Португалії, випереджаючи Спортінг за додатковими показниками, проте "леви" мають матч у запасі, Віторія посідає п’яту сходинку.

Довідка. Наступний матч команда Трубіна зіграє 15 лютого в Лізі Європи, суперником в 1/16 фіналу буде Тулуза. Стартовий свисток пролунає о 22:00.