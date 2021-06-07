У Циганкова травма: футболіст пропустить матч збірної України

Футболіст київського Динамо Віктор Циганков пропустить другий поспіль матч збірної України. Циганков таки не зіграє у контрольному матчі проти Кіпру.
Циганкова замінить Безус
Атакувальний півзахисник пропустив матч проти Північної Ірландії (1:0) через травму. Ушкодження знову завадить Віктору вийти на поле у футболці збірної України.
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Повідомляється, що у Циганкова ушкодження литкового м'яза. Віктора у заявці на матч проти Кіпру замінив Роман Безус з Гента.
Заявка збірної України
Воротарі: Бущан, Трубін, Пятов
Захисники: Соболь, Кривцов, Попов, Забарний, Миколенко, Караваєв, Матвієнко
Півзахисники: Степаненко, Маліновський, Шапаренко, Ярмоленко, Марлос, Зубков, Судаков, Макаренко, Лєднєв, Безус, Зінченко
Нападники: Яремчук, Бєсєдін, Довбик
- У заявку не потрапили два "динамівці" – Сергій Сидорчук та Олександр Тимчик.
- Поєдинок проти Кіпру відбудеться 7 червня на ОСК "Металіст". Стартовий свисток судді пролунає о 19:00.