Цыганкова заменит Безус
Атакующий полузащитник пропустил матч против Северной Ирландии (1: 0) из-за травмы. Повреждение снова помешает Виктору выйти на поле в футболке сборной Украины.
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Сообщается, что у Цыганкова повреждение икроножной мышцы. Виктора в заявке на матч против Кипра заменил Роман Безус из Гента.
Заявка сборной Украины
Вратари: Бущан, Трубин, Пятов
Защитники: Соболь, Кривцов, Попов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко
Полузащитники: Степаненко, Малиновский, Шапаренко, Ярмоленко, Марлос, Зубков, Судаков, Макаренко, Леднев, Безус, Зинченко
Нападающие: Яремчук, Беседин, Довбик
- В заявку не попали два "динамовца" – Сергей Сидорчук и Александр Тимчик.
- Поединок против Кипра состоится 7 июня на ОСК "Металлист". Стартовый свисток судьи прозвучит в 19: 00.