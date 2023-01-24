Віктор Вихрист проведе поєдинок проти Леньє Перо 11-го лютого у Сан-Антоніо, США. Зустріч відбудеться у андеркарді бою Рея Варгаса та О'Шакі Фостера за вакантний титул чемпіона світу за версією WBC в другій напівлегкій вазі.

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Виступи майбутніх суперників

Цікаво, що ні українець, ні кубинець ще жодного разу не поступались на рингу. У Вихриста 11 перемог, 7 з яких завершувались нокаутом, у Перо – 8 тріумфів з п'ятьма нокаутами.

Останній свій бій українець провів у грудні 2022 року. Тоді Вихрист переміг американського боксера Франкліна Лоуренса за рішенням суддів. Перша перемога українська у надважкій вазі датується 8-им лютого 2020 року. Тоді Вихрист нокаутом здолав білоруса Андрія Мазакіна, розпочавши свою непереможну ходу.

Цікаво, що перехід Вихриста у професійний бокс супроводжувався скандалом між спортсменом та Федерацією боксу України. Другі були зацікавлені у продовженні аматорської кар'єри боксера. Федерація наклала санкції на Віктора та його персонального тренера, а також на Андрія Котильника, який таки допоміг Вихристу здійснити перехід.

Кубинець Перо брав участь у Олімпіаді-2016-го року, де нокаутом програв свій поєдинок. Останній свій професійний поєдинок Перо провів у серпні, достроково здолавши Джоела Кодлу у першому раунді.