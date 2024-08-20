Циганков вривається в Ла Лігу: вінгер Жирони повернувся до тренувань з командою

В Іспанії команди встигли зіграти у першому турі нового сезону Ла Ліги. Український вінгер Жирони Віктор Циганков пропустив виїзну гру проти Бетіса.

На Євро-2024 український футболіст отримав травму від якої довго відновлювася. За декілька днів до старту чемпіоната Іспанії сезону-2024/2025 гравець захворів, через що не потрапив у заявку "червоно-білих" на першу гру сезону.

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Циганков готовий запалювати

Повідомляють про те, що українець повноцінно тренується з командою. Вінгер "червоно-білих" відновився від травми. Лікарі Жирони запевнили в тому, щой стан 26-річного футболіста нормалізувався.

Повідомляють про те, що Манчестер Юнайтед готовий відпустити Джейдона Санчо та підписати на його позицію Віктора Циганкова.

Віктор Циганков готується до гри другого туру в Ла Лізі, де його команда вирушить в Мадрид, щоб зіграти Атлетіко. Дата проведення матчу – 25 серпня, о 22:30 за київським часом.

У минулому сезоні зірковий українець зіграв за Жирону у 34 матчах в усіх турнірах. Футболіст забив вісім голів та віддав сім результативних передач.