Відновився раніше терміну: Віктор Циганков повернувся до тренувань із Жироною

ВІнгер іспанського клубу не грав з початку жовтня через травму стегна, тому і не був викликаний до національної команди. Проте є надія, що у листопаді Віктор вже допоможе збірній.

Збірна України проводить важливі матчі відбору Євро-2024. Команда Сергія Ребрва у жовтні вже здолала Північну Македонію та готується до зустрічі з Мальтою.

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Циганков у строю

У цих іграх тренерський штаб не міг розраховувати на лідера команди Віктора Циганкова. Під час гри чемпіонату проти Реала хавбек Жирони отримав травму двоголового м'яза стегна правої ноги.

Очікувалось, що Віктор повернеться на поле лише на початку листопада. Втім українець випереджає графік відновлення. Каталонський клуб опублікував відео тренувального процесу, з якого видно, що Циганков вже повернувся до занять.

Тож є надія, що півзахисник зможе допомогти Жироні вже у найближчому матчі – проти Альмерії 22 жовтня. Нагадаємо, що підопічні Мічела феєрично стартували у цьому сезоні.

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Успіхи Жирони та українців

Жирона виграла 7 з дев'яти матчів чемпіонату Іспанії та закріпилась на другій сходинці, у двох балах позаду лідера Реала. Важливу роль у успіхах команди відіграють двоє українців – Віктор Циганков та Артем Довбик.

Нагадаємо, що вінгер перебрався з Динамо минулої зими і за цей час вже встиг оформити 4 голи та 7 асистів у 27-ми матчах. Довбик же став гравцем Жирони влітку та оформив три голи у 9-ти іграх.