Бажання прогресувати: Циганков відмовився продовжувати контракт з Динамо

Динамо Київ не змогло домовитись з лідером "біло-синіх" Віктором Циганковим щодо продовження угоди. Тепер у столичного клубу залишається два варіанти.

Контракт Віктора Циганкова з Динамо чинний до літа 2023 року. У "киян" залишається два варіанти розвитку подій, після ситуації, яка склалась. Або продати вінгера взимку, або відпустити влітку задарма.

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Ситуація Циганкова

Ігор Суркіс переконаний, що Віктор не може просто так покинути Динамо. У приклад він постійно ставить Андрія Ярмоленка. Екс-капітан Динамо свого часу продовжив контракт з "біло-синіми", після чого був проданий у дортмундську Борусію. Цим самим він допоміг поповнити Динамо клубний бюджет. Ярмоленко перейшов у Борусію за 25 мільйонів євро.

В такій ситуації Динамо не має сенсу "маринувати" Циганкова до літа, оскільки "біло-сині" вилетіли з єврокубків. Столичний клуб зайняв останнє місце у групі ЛЄ, де вони формували квартет разом із Фенербахче, Ренном та АЕКом. У "киян" залишається в цілях тільки внутрішні чемпіонати, де вони зможуть спробувати собі дати раду і без свого віце-капітана.

Віктором Циганковим активно цікавиться нідерландський ПСВ. Команда шукає потенційну заміну Коді Гакпо, який от-от може покинути колектив, перейшовши в топ-клуб. Трансфермаркт оцінює Віктора Циганкова у 22 мільйони євро. Гравець подешевшав на 3 мільйони євро, що пов'язують з контрактом футболіста з Динамо, який скоро закінчиться.