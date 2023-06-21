2 голи у 2 матчах: Циганкова включили у символічну збірну відбору на Євро-2024

Закінчились усі матчі 4-го туру відбору на Євро-2024. Портал SofaScore оприлюднив символічну збірну за підсумками усіх поєдинків.

Не обійшлось тут без українського сліду. Віктор Циганков став єдиним українським футболістом у символічній збірній 4-го туру.

Оце так Тренер Північної Македонії несподівано звинуватив Україну у розгромі його команди від Англії

Заслужена відзнака

Саме правий вінгер іспанської Жирони приніс мінімальну перемогу Україні у матчі проти Мальти (1:0). Циганков розвів по кутах м'яч та голкіпера під час пенальті. Віктор зробив те, чого не вдалось зробити капітану команди Андрію Ярмоленку у цьому поєдинку.

Слід відзначити, що Циганков потрапив в одну збірну з такими гренадерами, як Гаррі Кейн та Букайо Сака, які виступають за збірну Англії. Оцінка Віктора склала 8.4. Це не найбільший, але і не найменший бал.

Також у символічній збірній за версією SofaScore по два футболісти із Фінляндії та Угорщини.

Також у топ-11 потрапили представники Ісландії, Австрії, Швеції та Словаччини.



Символічна збірна 4-го туру відбору на Євро-2024 / Скриншот із SofaScore

У червневих матчах за збірну Циганков довів, що перетворюється у лідера національної команди. Віктор оформив дубль у ворота Німеччини у благодійному товариському матчі (3:3). А вже після цього став автором переможного голу у ворота Північної Македонії, коли Україна здійснила неймовірний камбек із 2:0 до 2:3.

Циганков відзначався в усіх трьох червневих поєдинках "синьо-жовтих", наколотивши 4 голи. Він зробив те, що не зміг на себе взяти ні Ярмоленко, ні Мудрик, ні Довбик, ні інші футболісти Сергія Реброва.