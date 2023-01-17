Віктор Циганков попрощався з Динамо та подякував захисникам України

Вже колишній півзахисник київського Динамо Віктор Циганков опублікував відео, де він подякував клубу та його вболівальникам.

17 січня 2023 року Віктор Циганков офіційно став гравцем іспанської Жирони. Клуб викупив його контракт за 5 мільйонів євро. Ще Динамо отримає 50% від суми наступного трансферу Циганкова.

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Динамо не дуже хотіло відпускати Циганкова. Але його контракт закінчувався влітку 2023 року, а підписувати нову угоду з Динамо сам гравець не хотів.

При цьому Циганков не дуже хотів покидати Динамо безкоштовно. Як вихованець клубу, він хотів, щоб Динамо могло заробити на його трансфері. Так і сталося.

Після офіційного переходу, Циганков записав відеозвернення до Динамо та вболівальників, а також захисників України. Сайт 24 каналу дає повний текст цього звернення.

Звернення Віктора Циганкова до вболівальників після переходу в Жирону

"Всім привіт. Я сподіваюся у вас все добре, у ваших сімей все добре, що ви у безпеці та нічого не загрожує вашому життю.

Прийшов момент, коли я прощаюся з клубом Динамо Київ. Звичайно, я це бачив трошки інакше, але, на жаль, є так, як є. Ми таки зуміли домовитися з Динамо Київ, що я піду саме взимку, що клуб отримає за мене гроші. Тому що клуб мене виховав, зробив з мене того футболіста, яким є я на сьогодні. Я приїхав у 13-річному віці в Київ, і сьогодні у 25 років я маю нагоду грати в одній з найкращих ліг світу.

Тому в кінці лише слова подяки. Хочеться подякувати всім, хто причетний до клубу Динамо Київ – працівникам, тренерському штабу, гравцям – від академії до першої команди. Я пройшов весь цей шлях із вами. І просто хочу вам сказати дякую. І ваша заслуга те, що сьогодні у мене є можливість спробувати свої сили у сильному чемпіонаті.

Дякую вболівальникам. За все. За критику. За те, що так палко підтримували нас, навіть коли щось йшло не так. Були й добрі часи, були погані, але все одно маю лише слова подяки.

Бажаю Динамо тільки перемог, тільки перших місць, тільки Ліги чемпіонів, тільки трофеїв. Я ваш уболівальник до останніх днів. І буду підтримуватиму команду, але вже з іншого боку.

Окремо дякую нашим воїнам, які захищають нашу країну, нашу Незалежність, наші кордони. І завдяки яким я маю нагоду поїхати та грати в одному з найкращих чемпіонатів. Дуже вам дякую. Сподіваюсь ви повернетеся додому цілими до своїх родин, дітей. Щоб все у вас було добре, щоб скоріше закінчилася війна і ми перемогли.

Я дуже сумую за всіма – за Динамо Київ та Україною"