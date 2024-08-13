Циганков розлютився на Жирону через трансферну діяльність

Каталонська Жирона після історичного сезону-2023/2024 вже продала декілька своїх лідерів. Серед них і Артем Довбик, який став найдорожчим трансфером "біло-червоних", перейшовши в італійську Рому.

Предметний інтерес також проявляють і до вінгера Віктора Циганкова. Ним цікавляться клуби АПЛ, де завжди мріяв грати українець.

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Що розгнівало Циганкова

За інформацією іспанського ЗМІ, нещодавно Жирона відхилила декілька пропозицій від англійських клубів щодо трансферу своєї "вісімки", проте не повідомила про це самого футболіста. Таке рішення розлютило українця.

Зазначається, що каталонці не хочуть відпускати Циганкова, адже вже втратили чимало гравців. При цьому клуби АПЛ готові заплатити клаусулу за футболіста в 30 мільйонів євро, тож керівництво Жирони мало хоча б повідомити про це українського вінгера.

Очікується, що ситуація може змінитись найближчими тижнями, адже запланована зустріч агента Циганкова з представниками Жирони. Вони мають проаналізувати теперішнє та майбутнє Віктора.

Якщо сторонам не вдасться домовитись щодо трансферу, то українець не буде форсувати свій перехід. Він хоче залишити Жирону тільки на вигідних для неї умовах і без скандалу.

. Наразі Віктор Циганков не тренується з Жироною через вірусне захворювання. Він ризикує пропустити матч першого туру Ла Ліги проти Бетіса, адже напередодні в нього була сильна лихоманка.

Нагадаємо, що в сезоні-2023/2024 український вінгер провів 34 матчі за каталонців у всіх турнірах, в яких забив 8 голів і віддав 7 асистів.