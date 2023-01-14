Через воєнний стан: Циганков не повертається в Україну і чекає на контракт з Жироною в Іспанії

Вінгер Динамо побоюється, що кияни потім не дозволять йому виїхати за кордон задля укладання договору з представником Ла Ліги. Віктор сподівається укласти попередній контракт з Жироною вже взимку.

Віктор Циганков дуже близький до відходу з Динамо. У гравця збірної України закінчується контракт із київським клубом в кінці цього сезону і продовжувати його він не має наміру.

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ЗМІ вже повідомляють, що вінгер попередньо домовився із іспанською Жироною. Про деталі перемовин Віктора з каталонцями розповів журналіст Ігор Бурбас.

Загроза не виїхати з України

За його інформацією, ключову роль у цьому трансфері зіграв агент Циганкова – Пере Гвардіола, брат тренера Манчестер Сіті. Саме він має важливу роль у Жироні, адже цей клуб належить City Football Group.

Сам українець знаходиться в Іспанії вже місяць. Агент організував йому там проживання та умови для тренування. Віктор же боїться повертатись в Україну, адже без нового контракту з Динамо його можуть не випустити за кордон під час воєнного стану.

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Попередній контракт із Жироною

Кияни ж абсолютно відмовились продавати Циганкова взимку, тому вінгер розраховує залишити клуб влітку безкоштовно. Але вже зараз гравець може оформити із Жироною попередній контракт, який у майбутньому і дозволить йому знову залишити Україну.

При цьому Ігор Бурбас запевняє, що у Циганкова були й інші пропозиції від більш іменитих клубів. Проте вони не хотіли платити за українця взимку і готові були розпочати перемовини лише після закриття трансферного вікна в лютому.

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Жирона ж погодилась укласти з українцем попередній контракт, який так і був потрібний для Циганкова для майбутнього виїзду з України без прив'язки до Динамо. До слова, Віктор відвідав домашній матч Жирони, у якому його майбутній клуб переграв Севілью (2:1).

Циганков виступає за дорослу команду киян з 2016 року. За цей час він став чемпіоном України у 2021 році, а також виграв два Кубки та три Суперкубки країни. Цього сезону 25-річний вінгер відзначився 8 голами та 5 асистами у 19-ти поєдинках.

. Віктор виступає за збірну України з 2016 року. За цей час він забив 7 голів у 42-х матчах.