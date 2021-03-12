Нам показали наш рівень, – зірка Динамо назвав дві причини поразки Вільярреалу

Футболіст київського Динамо Віктор Циганков прокоментував поразку від іспанського Вільярреала (0:2) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.
Голеадор Динамо вважає, що кияни програли через нереалізовані моменти.
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"Футбол і складається з того, що якщо ти використовуєш свої моменти, то виграєш, а якщо допускаєш помилки, то програєш. Сьогодні ми не реалізували свої моменти та припустилися двох помилок, які призвели до голів. Є над чим працювати, нам показали наш рівень. Але ми сьогодні віддали всі сили. Сподіваюся, що завдяки таким іграм ми будемо тільки рости", – сказав Циганков.
Динамо – Вільрреал: коротко про матч
- Поєдинок у Києві завершився сухою поразкою Динамо 0:2.
- Вільярреал відкрив рахунок у грі в середині першого тайму. Після навісу з кутового Алькасер завдав дотепного удару, проте Шапаренко вибив з лінії воріт.
- Та атака "жовтої субмарини" знайшла продовження. Морено отримав передачу у штрафному киян та прострілив на Торреса. Той переправив м'яч у ворота й вивів гостей вперед.
- По перерві гол у Динамо прийшов знову з лівого флангу. Педраса виконав навіс й Морено завдав удар головою, з яким Бушан впорався. Та першим на добиванні був Альбіоль. Ветеран іспанського футболу переправив м'яч у сітку.
- Матч-відповідь у Іспанії відбудеться за тиждень – 18 березня, початок о 22:00.