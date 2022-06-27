Лідер Динамо Циганков допоможе сім'ї 7-річної дівчинки, яка постраждала під час обстрілу Києва

Динамівець Віктор Циганков не пройшов осторонь біди, яка сталась у сім'ї 7-річної дівчинки після обстрілу столиці України. Футболіст виставив свою футболку на аукціон, щоб допомогти постраждалим.

Благодійний аукціон від Циганкова

26 червня кияни прокинулись від звуку сирена та вибухів. Росіяни вкотре обстріляли столицю України. Одна з ракет влучила у житловий комплекс. Рятувальники змогли витягнути з-під завалів 7-річну дівчинку та її матір. На щастя, обидві живі.

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Футболіст Динамо Віктор Циганков миттєво відреагував на ранковий обстріл Києва та вирішив долучитись до допомоги постраждалим. Гравець виставив на розіграш свою футболку збірної України, у якій зіграв проти Боснії і Герцеговини.

Цей поєдинок відбувся 12 жовтня 2021 року на "Арені Львів" та закінчився мировою 1:1. У тій грі єдиний гол "синьо-жовтих" якраз після передачі Циганкова забив Андрій Ярмоленко.



Благодійний аукціон від Циганкова / Фото з інстаграму масажиста

Віктор особисто залишив на футболці автограф.

Благодійний аукціон триватиме до 30 червня. Мінімальний крок ставки 500 гривень. Станом на ранок 27 червня найвища ставка під публікацією зросла до 10 тисяч гривень.

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