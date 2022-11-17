Ще один "любітєль вєлікой страни": біатлоніст втік із Росії, змінивши громадянство

Віктор Пліцев – російський біатлоніст, який змінив ворожий триколор заради виступів на міжнародному рівні. Адже дискваліфікацію російських біатлоністів продовжили.

27-річний біатлоніст більше не виступатиме під російським прапором. Віктор Пліцев продовжить кар'єру за Північну Македонію. Він став ще одним російським спортсменом, який обрав розвиток кар'єри, а не любов до загниваючої країни, повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Пліцев зможе виступати за нову країну вже спочатку нового сезону. Віктор змагатиметься на Кубку IBU.

Що відомо про Віктора Пліцева

У своєму активі має перемоги на етапах Кубка Росії.

У сезоні-2016/2017 тричі виступав за юніорську збірну.

Пліцев – дворазовий чемпіон світу серед юніорів та юнаків. У 2014-му став першим у складі естафети в Преск-Айлі та у 2016-му – у естафеті в Чейле Градістеї.

Відбулось у російській збірній поповнення. Вже колишня українська біатлоністка Катерина Бех після 24 лютого втекла у рідну країну та вже отримала посвідку про повернення російського паспорта. Однак спортсменка-втікачка зможе змагатись лише із землячками.

Нещодавно Росія втратила двох талановитих художніх гімнасток – Віру Туголукову та Анастасію Сімакову.