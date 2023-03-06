Мілевський отримав нове прізвисько від Леоненка: кумедна історія від легенди Динамо

Колишній форвард київського Динамо та збірної України Артем Мілевський відвідав поєдинок своєї рідної команди. Зірка "біло-синіх" 2000-х здивував новим стилем.

Київське Динамо сенсаційно програло перший офіційний матч у 2023 році аутсайдеру чемпіонату Інгульцю (0:2). Проте несподіваній поразці гранда українського футболу є пояснення.

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Колишній форвард Динамо, а нині футбольний експерт Віктор Леоненко знайшов "винуватця" поразки киян. Ним виявився Артем Мілевський, який відвідав матч "біло-синіх". Ба більше, Леоненко придумав нове прізвисько для ексзірки Динамо, пригадавши кумедну історію з ветеранського футболу.

"Я вже казав, чому Динамо програло – тому що Мілевський не фартовий. Тим більше зараз у нього новий стиль. Він забирає прізвисько "піп" в Олега Саленка.

Якось їхали ми грати у військову частину за Борисполем, ще коли були скрізь блокпости серйозні. На заправці ми зустрілися з полковником, щоб нас провіз. Стоїмо я, Саленко та інші з моєї команди. Під'їжджає полковник, виходить із машини, дивиться на Саленка і каже: "А ви що, попа із собою взяли?", – розповів Леоненко.

, що з початку повномасштабної війни Мілевський залишився в Україні. Колишній форвард Динамо певний час був волонтером та допомагав постраждалим від бойових дій.