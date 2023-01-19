Трансфер Шахтаря вийшов більшим за вартість всього Динамо: Леоненко потролив президента киян

Перехід Михайла Мудрика в англійський Челсі став рекордним в історії українського футболу. Тож трансфер Віктора Циганкова в Жирону, на його фоні, виявився дуже скромним.

Два найбільш обдарованих українських футболіста Михайло Мудрик і Віктор Циганков перейшли у топ-чемпіонати Європи. Але якщо колишній вінгер Шахтаря потрапив до гранду англійського футболу, то його колега по амплуа до середняка іспанського чемпіонату.

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Легенда київського Динамо, а нині футбольний експерт Віктор Леоненко порівняв ці два трансфера. І зробив це колишній форвард у властивій йому формі, потроливши президента Динамо.

Ринат Леонідович знову виявився вищим за Ігоря Михайловича. Один трансфер Шахтаря вийшов більшим за вартість всього Динамо. Тож я знову вітаю Ріната Леонідовича і знову не вітаю Ігоря Михайловича. Добре хоч Динамо п'ять мільйонів отримало, і Циганков пішов не безкоштовно, як свого часу Коноплянка з Дніпра,

– сказав Леоненко.

Вартість Динамо за даними Transfermarkt складає 83,4 мільйони євро. За перехід Мудрика Челсі сплатить Шахтарю 70 мільйонів плюс 30 мільйонів бонусами.

На думку тричі найкращого футболіста України, Циганкову буде складно себе проявити у Жироні. Тому йому навряд чи вдасться згодом перейти до суперклуба.

"З Жирони не можна піти на підвищення. Подивіться, як 18-річні гравці Барселони ганяють Реал. А Циганкову вже 25. Що в цій ситуації має робити Циганков?

Циганков у кожному турі чемпіонату Іспанії матиме "ригачку", а суперклубами там взагалі без варіантів. Тож рости він уже точно не буде. Мудрика я підтримуватиму, а Циганкова – ні, бо йому нема чого робити в Жироні", – заявив Леоненко.

, що хоча Віктор Леоненко тричі ставав найкращим футболістом України (1992, 1993, 1994), проте так і не зміг перейти до якогось європейського клубу. Екснападник Динамо їздив на оглядини до Кайзерслаутерна, команд Японії, але ніде не зміг справити враження. У віці 33 років форвард завершив кар'єру, а останнім його клубом було ужгородське Закарпаття.