Трансфер Шахтаря вийшов більшим за вартість всього Динамо: Леоненко потролив президента киян
Джерело:FanDay
Перехід Михайла Мудрика в англійський Челсі став рекордним в історії українського футболу. Тож трансфер Віктора Циганкова в Жирону, на його фоні, виявився дуже скромним.
Два найбільш обдарованих українських футболіста Михайло Мудрик і Віктор Циганков перейшли у топ-чемпіонати Європи. Але якщо колишній вінгер Шахтаря потрапив до гранду англійського футболу, то його колега по амплуа до середняка іспанського чемпіонату.
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Легенда київського Динамо, а нині футбольний експерт Віктор Леоненко порівняв ці два трансфера. І зробив це колишній форвард у властивій йому формі, потроливши президента Динамо.
Ринат Леонідович знову виявився вищим за Ігоря Михайловича. Один трансфер Шахтаря вийшов більшим за вартість всього Динамо. Тож я знову вітаю Ріната Леонідовича і знову не вітаю Ігоря Михайловича. Добре хоч Динамо п'ять мільйонів отримало, і Циганков пішов не безкоштовно, як свого часу Коноплянка з Дніпра,
– сказав Леоненко.
На думку тричі найкращого футболіста України, Циганкову буде складно себе проявити у Жироні. Тому йому навряд чи вдасться згодом перейти до суперклуба.
"З Жирони не можна піти на підвищення. Подивіться, як 18-річні гравці Барселони ганяють Реал. А Циганкову вже 25. Що в цій ситуації має робити Циганков?
Циганков у кожному турі чемпіонату Іспанії матиме "ригачку", а суперклубами там взагалі без варіантів. Тож рости він уже точно не буде. Мудрика я підтримуватиму, а Циганкова – ні, бо йому нема чого робити в Жироні", – заявив Леоненко.Варто нагадати, що хоча Віктор Леоненко тричі ставав найкращим футболістом України (1992, 1993, 1994), проте так і не зміг перейти до якогось європейського клубу. Екснападник Динамо їздив на оглядини до Кайзерслаутерна, команд Японії, але ніде не зміг справити враження. У віці 33 років форвард завершив кар'єру, а останнім його клубом було ужгородське Закарпаття.