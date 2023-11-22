"Діти не знають, що означає жити нормально": Коваленко розповів італійцям про війну в Україні

Півзахисник Емполі Віктор Коваленко став автором переможного голу у ворота Наполі. Завдяки цій результативній дії хавбек вчергове привернув увагу світу до України.

Неймовірний за красою гол у ворота Наполі Віктор Коваленко присвятив рідному Херсону, який якраз відзначав річницю визволення від російських загарбників. Після матчу український легіонер Емполі дав коментар італійським журналістам.

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Коваленко: Досі найпрекраснішим моментом було визволення Херсона

Представники медіа поцікавилися у Коваленка, що ця війна залишить у пам'яті українського народу.

Це будуть спогади про життя, якого більше немає, бо те, яке є зараз, спотворене, інше, важке. Є діти, які зростають і навіть не знають, що означає жити нормально. Спочатку був ковід, одразу після цього – війна: для них нормальність – це замикатися у своїх будинках. Наче це в'язниця. Це все абсурд. Україна – велика країна, з історією, мовою. Чого хоче від нас Путін? Я вдячний Європі за допомогу у нашій боротьбі. Досі найпрекраснішим моментом було визволення Херсона. Але ще більш чудовим моментом буде кінець війни: з нашою перемогою. Вона мала тривати недовго, а натомість відбувається багато поганого,

– розповів Коваленко.

Найкращий гол в кар'єрі

Також Віктор розповів про забитий гол у ворота Наполі. Хавбек Емполі сподівається повернутися до складу збірної України.

Це був найкращий гол у моїй кар'єрі. Але навіть якби він був негарним, я все одно обрав би його: вирішальний, проти команди Марадони, проти чемпіона Італії. Сподіваюся, повернутися в Емполі на найкращий рівень і знову заслужити на виклик до збірної. Можливість представляти Україну мала б для мене величезну цінність. Навіть після нічиєї з Італією ми сподіваємося вийти через плей-оф на чемпіонат Європи,

– сказав Коваленко.