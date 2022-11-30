Коваленко повертається до футболу: ЧС-2022 йде на користь українцю

Атакувальний півзахисник Віктор Коваленко нарешті повертається на футбольне поле. Український футболіст пробув поза його межами майже 2 місяці.

Через травму підколінного сухожилля український півзахисник пропустив 7 матчів Спеції. Востаннє Коваленко грав в офіційному поєдинку ще 9 вересня 2022 року. Було це у матчі проти Монци, у якому українець відіграв 59 хвилин, а його команда зазнала поразка 2:0.

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Повертається до індивідуальних тренувань

Наразі Віктор повертається до індивідуальних тренувань. Чемпіонат світу-2022, де не пробилась збірна Італії, дозволить Коваленку відновитись до наступного поєдинку Спеції у Серії А. Наступний поєдинок Спеція проведе вже у новому 2023 році, а точніше 4 січня. У цей день клуб Віктор прийме Аталанту, за яку грає Руслан Маліновський.

Нагадаємо, що це буде зустріч Коваленко з клубом, якому належить контракт українського півзахисника. У Спеції Віктор грає на правах оренди, а угода розрахована з командою з Бергамо.

До Аталанти Коваленко повинен повернутись вже вкінці червня 2023 року.

Після 15 турів Спеція продовжує боротись за збереження прописки в італійській першості. Клуб набрав лише 13 очок та посідає 17-ту позицію серед 20 команд.

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