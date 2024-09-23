Дженоа шукає заміну Маліновському: клуб звернув увагу на іншого українського півзахисника

У суботу, 21 вересня, відбувся матч п'ятого туру Серії А між Венецією та Дженоа (2:0). У ньому жахливої травми зазнав гравець "грифонів" Руслан Маліновський.

Український півзахисник отримав вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки. Напередодні йому успішно провели операцію, після якої Руслана очікує тривале відновлення.

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Ким цікавиться Дженоа

За інформацією La Gazzetta dello Sport, побачити Маліновського на полі можна буде лише навесні. Окрім того, у лазарет генуезців потрапили Фабіо Міретті та Жуніор Мессіас, тож наразі Дженоа шукає тимчасову заміну своїм футболістам.

Оскільки трансферний ринок вже закритий, то "грифони" почали моніторити вільних агентів. До списку потенційних новачків потрапив і один українець.

Йдеться про колишнього півзахисника Шахтаря Віктора Коваленка. Він із серпня перебуває без клубу після того, як розірвав угоду з Аталантою.

Також Дженоа цікавиться вихованцем Барселони Рафіньєю та колишнім півзахисником Інтера Антоніо Кандревою.

До слова. Раніше Віктор Коваленко та Руслан Маліновський разом виступали за Аталанту, проте уродженець Херсона не заграв за бергамасків, після чого відправлявся в декілька оренд.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Віктор Коваленко виступав за Емполі. Він провів 17 поєдинків за італійський клуб, у яких забив два голи та віддав один асист.