В чемпіонаті Англії відбулись матчі 5 туру сезону 2024-2025. У центральній битві туру зійшлись дві найкращі команди минулого сезону Манчестер Сіті та Арсенал, повідомляє 24 Канал.

До теми Божевільний матч лідерів АПЛ: Манчестер Сіті уникнув поразки від Арсеналу в компенсований час

Нестримний Ерлінг

МанСіті вдалось вирвати нічию у компенсований час завдяки точному удару Джона Стоунза (2:2). У свою чергу перший м'яч манкуніанців оформив Ерлінг Голанд. Для норвежця цей гол став вже десятим у звітному сезоні.

Таким чином, 24-річний гравець став першим футболістом в історії АПЛ, якому вдалось це зробити. Раніше жоден гравець не забивав 10 голів у стартові п'ять турів Прем'єр-Ліги.

Нагадаємо, що Ерлінг виступає в АПЛ вже третій сезон. У двох попередніх норвежець ставав найкращим бомбардиром чемпіонату. Ба більше, у кампанії 2022-2023 Голанд побив рекорд результативності ліги за сезон – аж 36 голів.

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Після п'яти турів Манчестер Сіті очолює турнірну таблицю АПЛ. Команда Пепа Гвардіоли випереджає Ліверпуль та Астон Віллу на одне очко, а Арсенал – на два.