Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова принесли Україні першу в історії медаль у настільному тенісі

У суботу, 31 серпня, відбулися півфінали з настільного тенісу на Паралімпіаді-2024. Україну представляли Віктор Дідух та Ірина Шинкарова.

Україна програла боротьбу у півфіналі, однак все ж отримали довгоочікувану нагороду. Віктор Дідух та Ірина Шинкарова вибороли бронзову медаль для України.

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Перша медаль у настільному тенісі

У півфіналі Дідух та Шинкарьова поступилися представникам Китаю Чжао Шуая та Мао Цзіндянь з рахунком 2:3.

Попри цю поразку наші спортсмени здобули бронзову медаль Паралімпіади-2024. Це стало історичним досягненням України у настільному тенісі на турнірі.

Віктор Дідух та Ірина Шинкарова вперше стали призерами Паралімпіади.

У фіналі представники Китаю змагатимуться зі спортсменами з Німеччини.

Довідка. На шляху до нагороди, українські спортсмени в 1/8 переграли французів (3:0) та в чвертьфіналі команду Бразилії (3:0).

Відзначимо, що це перша в історії медаль України в настільному тенісі на Паралімпіаді.