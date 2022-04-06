Викрили на брехні: президент Федерації Бринзак вивозив натуралізованих біатлоністок у Росію

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, де перебувають натуралізовані спортсменки під час війни в Україні. Однак глава приховав частину скандальної інформації про колишніх росіянок.

Ковальова розповіла усю правду

У коментарі глава Федерації біатлону України розповів, що усі біатлоністки, які свого часу змінили російське громадянство на українське, перебувають у країні-агресора. Вони продовжують підтримувати форму у рідній країні через те, що не можуть повернутись в Україну.

До теми Скандал в українському біатлоні: де перебувають натуралізовані спортсменки з Росії

У травні національна команда збереться для роботи. Тоді стане ясно, якою буде доля натуралізованих біатлоністок. Після цього коментаря Бринзака одразу декілька провідних українських біатлоністок публічно розкритикували президента Федерації.

"Пропонує їм повернутися та організовує оплачувані збори"

Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний публічно назвав слова Бринзака брехнею. Біатлоніст сподівається, що вона буде останньою.

Колишня біатлоністка збірної України Христина Ковальова й взагалі розкрила усі карти цього нового скандалу. Спортсменка розповіла, що ще у перші дні війни Бринзак особисто відвіз колишніх російських біатлоністок до Росії.

Ковальова не розуміє такого люб'язного ставлення Бринзака до ексросіянок. Їх інтереси ставляться вище, ніж інтереси корінних українських біатлоністів.

У перший день вторгнення Бринзак особисто вивіз російських спортсменів на територію Росії. Зараз пропонує їм повернутися та організовує оплачувані збори та високу заробітну плату. Нашим же біатлоністам, які перебувають у частині (Нацгвардії), пропонує зробити збори з подальшою участю у змаганнях особистим коштом спортсменів! Що відбувається із цим світом?,

– сказала Ковальова.

Колишня біатлоністка вкотре здивована роботою української Федерації.