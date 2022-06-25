Виконавчий директор УПЛ Дикий розповів, коли стартує чемпіонат України

Минулий сезон УПЛ достроково закінчили через повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Команди зіграли лише одне коло.

Дикий: Стверджувати, що сезон розпочнеться, можна на сто відсотків

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів, чи всі клуби готові до старту нового сезону. За його словами, чемпіонат України-2022/2023 точно стартує.

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Стверджувати, що сезон розпочнеться, можна на сто відсотків. Але це зараз. Щодо формату турніру, то є робочий проєкт, який необхідно затвердити спочатку на загальних зборах клубів, а потім на Виконкомі УАФ. Розглядається проведення турніру за участю 16 команд у два кола. Єдине, що потрібно врахувати, це територіальний принцип – деякі команди можуть мати багато переїздів, що зараз складно,

– наголосив фахівець.

Наразі визначається, де базуватимуться клуби УПЛ під час сезону.

"Ми чекаємо на затвердження відповідних органів – у яких регіонах країни в умовах воєнного часу можна буде грати і, відповідно, базуватись. Коли його отримаємо, тоді відбудеться жеребкування календаря", – зазначив Дикий.

Фахівець назвав дату, коли може стартувати новий сезон УПЛ.

Є погоджена всіма клубами на робочій групі дата – 20 серпня. На неї й орієнтуємось,

– сказав виконавчий директор УПЛ.

Ні в кого з 16 клубів УПЛ не виникає проблем із виходом на старт змагань, переконує Дикий.

"На цей час усі клуби підтверджують свою участь у новому чемпіонаті України та гарантують, що зможуть закінчити сезон", – зазначив фахівець.

Як тільки ми отримаємо узгоджені з держорганами нормативні документи, відразу призначимо дату зборів. Сподіваюся, це станеться найближчим часом. Ми постійно на зв'язку та намагаємося прискорити процес,

– додав Дикий.

Зміни в УПЛ у новому сезоні