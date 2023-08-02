Юрій Гнип зіграв у виставковому матчі, в якому був задіяний президент міжнародної організації шахістів (ФІДЕ) росіянин Аркадій Дворкович. Українець жалкує, що не зміг нанести шкоди своєму опоненту.

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Дивні виправдання

Виконавчий директор Федерації шахів України Юрій Гнип 1-го серпня взяв участь у товариському футбольному матчі в Баку. Саме у столиці Азербайджану наразі проходить Кубок світу із шахів. У поєдинку змагалися спортсмени, які беруть участь на міжнародних шахових змаганнях (серед яких був і Юрій Гнип), а також представники міжнародної організації шахістів (за яких виступав росіянин Аркадій Дворкович) та Федерації шахів Азербайджану. Спортсмени здобули перемогу 8:6.

На реакцію виконавчого директора Федерації шахів України довго чекати не довелося. Юрій Гнип почав тішитись дивним "досягненням", закривши очі на загальну ситуацію. Він зазначив, що він був капітаном команди спортсменів "як старійшина". Українець зауважив, що він руку нікому не тиснув, а на церемоніях не фотографувався. Не зробив він це для того, аби російськомовні видання нічого зайвого не писали, а потім не "передруковували наші вишиватніки". Також Гнип відзначив, що він хотів нанести травму Дворковичу, проте не зміг цього зробити, бо росіянин стояв на воротах, хоча Юрій "отримав такий наказ від Фірмана".

Гнип все ж похвалився, що зміг забити два голи у ворота представника країни-агресора, а також тим, що після матчу він дав інтерв’ю українською мовою і закінчив словами "Слава Україні". Українець також розповів про те, що судді намагалися "витягнути" перемогу для представників міжнародної організації шахістів, проте їм не вдалося цього зробити. Гнип продовжував вихвалятись не тим, чим потрібно.

У цілому матч проходив під нашу диктовку, мене навіть здивувало, чому ФІДЕ-шники такі спокійні. Але за 3 хвилини до закінчення при рахунку 6:3 на нашу користь почалися такі очікувані "дива". Спочатку ці 3 хвилини чомусь розтягнулися на 15. Потім суддя нарахував зайвого гравця на полі і призначив пенальті у наші ворота, деякі наші гравці почали "невимушено помилятися". Рахунок став 6:6. Довелося знову взяти все у свої ноги і на останній, як виявилося, хвилині піти в напад, достатньо легко обіграти на замаху захисника, вони вже боялися мене, бо до цього я дальнім ударом вже влучив у стійку, вийти сам на сам і віддати гольову. Принаймні вже один кубок наш,

– розповів Гнип.

Відео з матчу: