Виключення Росії зі спорту – єдина можливість налаштувати людей проти влади, – біатлоніст Бьо

Норвезькі біатлоністи з перших днів війни підтримують Україну. Титулований спортсмен Йоганнес Бьо прокоментував відсторонення росіян від світового спорту.

Йоганнес Бьо про відсторонення росіян від спорту

Весь цивілізований світ підтримує Україну. Тішить, що титуловані спортсмени розуміють, наскільки важливим є відсторонення Росії від світового спорту.

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Один з найкращих біатлоністів сучасності Йоганнес Бьо прокоментував свою позицію щодо відсторонення росіян від міжнародної арени.

Виключення Росії виглядає єдиною можливістю для того, щоб налаштувати людей проти влади. І тоді це принаймні крок у правильному напрямку,

– сказав олімпійський чемпіон.

Титулований біатлоніст також зазначив, що в Росії немає свободи слова. Він гадає, що саме через це росіяни мовчать про війну в Україні.

"У Росії вас раптом можуть посадити, і, мабуть, тому багато хто не прагне говорити, що думає, що правильно, а що – ні", – додав Бьо-молодший.

Що відомо про біатлоніста

28-річний норвезький спортсмен закінчив сезон-2021/2022 на 13-й сходинці. Проте він не виступав на етапах Кубку світу після Олімпійських ігор. Спортсмен пояснив це тим, що він потребує відпочинку та хоче більше часу провести з родиною.

І "ранній" його відпочинок цілком заслужений. Адже Йоганнес здобув відразу 4 "золото" на Олімпіаді-2022. Загалом за всю участь в Іграх він виборов 5 "золота", 2 "срібла" та 1 "бронзу".

Три попередні сезони він був найкращим біатлоністом світу. Бьо-молодший три рази поспіль здобував Великий кришталевий глобус.

Норвезькі біатлоністи активно підтримують нашу країну. Нещодавно Штурла Легрейд прокоментував повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Він засудив дії керівництва країни-агресора. Біатлоніст стурбований ситуацією в Україні.

За його словами, норвежці солідарні з українцями, адже їхня країна межує з Росією по сусідству, тому вони настільки перейня війною в Україні.