Два гравці з однаковим прізвищем вирушать на збір з основною командою Динамо

Два гравці з однаковим прізвищем, Вікентій і Назар Волошини, відправляться на навчально-тренувальний збір головної команди київського Динамо.

Джерело: Динамоманія

Головний тренер Мірча Луческу відвідав спаринг команди Динамо U-21 з ФК Лівий берег (3:0), за який виступають 9 колишніх динамівців.

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І на румуна дуже позитивне враження справили два хавбека команди Юрія Мороза – і швидкісний Назар, і Вікентій, який забив 2 м'ячі.

Столична команда полетить до Туреччини у п'ятницю, 29 січня. При цьому треба зазначити, що Волошини – не родичі, а тезки.

Що відомо про Вікентія та Назара Волошиних

19-річний Вікентій Волошин діє на позиції атакуючого хавбека (за команду U-19: 43 матчі, 22 голи; за команду U-21: 16 матчів, 6 голів).

17-річний Назар Волошин лише в минулому році закінчив динамівську академію, (за команду U-19: 13 матчів, 3 голи; за команду U-21: 3 матчі, 1 гол).